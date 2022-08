Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, deixou uma mensagem nas redes sociais após o triunfo do Gil Vicente sobre o Riga FC "Grande resultado do Gil Vicente, hoje, em Barcelos, diante do Riga, na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA. Parabéns ao clube, jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos do Gil Vicente pela primeira vitória de sempre nas provas europeias e pelo apuramento para o playoff da competição",escreveu o dirigente.Os galos vão agora defrontar o AZ Alkmaar no playoff da Liga Conferência.