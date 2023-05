Pedro Tiba e a caminhada do Gil Vicente até à permanência: «Finalmente conseguimos»

Foi na passada jornada, com um triunfo por 3-1 diante do Boavista, que o Gil Vicente carimbou matematicamente a permanência na Liga Bwin, feito celebrado esta quarta-feira por Pedro Tiba. Em declarações aos meios do clube, o médio admitiu as dificuldades enfrentadas pela equipa de Barcelos ao longo desta temporada."Tem sido uma época difícil. Muito longa, muitos jogos e com muitas mudanças, até a nível de equipa técnica, mas a verdade é que conseguimos concretizar o objetivo, com fases menos boas, como é lógico, mas estamos satisfeitos com o objetivo concretizado", relatou.O médio, de 34 anos, também reconheceu que a permanência poderia ter sido alcançada mais cedo. "Já o podíamos ter feito antes, mas a verdade é que conseguimos agora e estamos contentes por isso", afirmou o jogador natural de Arcos de Valdevez.Pedro Tiba sublinhou a importância de ter jogadores mais experientes junto aos mais novos para a equipa progredir, mesmo nos momentos mais complicados. "Uma mescla de experiência com juventude é importante no futebol. Eu, como um dos jogadores experientes, tento passar tranquilidade nos momentos difíceis e nós passámos por alguns", disse o camisola 25.Tiba foi titular nessa vitória contra o Boavista que garantiu ao Gil Vicente a permanência na Liga Bwin, na última ronda. Agora, os barcelenses têm um duelo fora de casa contra o V. Guimarães, este domingo, e encerram a época em casa, diante do Casa Pia.