Pedro Tiba e o momento do Gil Vicente: «Pela equipa que temos, poderíamos estar melhores»

O Gil Vicente venceu apenas um dos últimos dez jogos que disputou, num cenário que leva Pedro Tiba a considerar que os galos poderiam ter feito um pouco mais naquilo que foi a temporada até ao momento."No futebol, o que importa é como terminam os campeonatos. Neste momento, pela equipa que temos e pelo grupo que conseguimos formar, poderíamos estar melhores, mas ainda faltam muitos jogos e vamos ver como vai terminar", começou por explicar o experiente médio aos meios do clube.Os minhotos têm encontro marcado com o Serpa para a Taça de Portugal e, apesar da diferença entre os dois clubes, o camisola 25 não quer facilitismos: "Na Taça de Portugal temos de pensar eliminatória a eliminatória. Toda a gente pensa que o jogo de sábado [frente ao Serpa] é fácil, mas, se não o encararmos com seriedade e não respeitarmos o adversário, podemos ter problemas. Não se pode almejar coisas que acontecem daqui a cinco/seis meses se agora não ganharmos os jogos que temos de ganhar. As equipas da Liga 3 e do Campeonato de Portugal já trabalham muito bem e a motivação com que jogam contra equipas da 1ª Liga é sempre enorme. Quando há algum tipo de facilitismo acontecem surpresas e nós estamos precavidos para isso. Isso aconteceu no ano passado ao Gil Vicente e estamos alerta".