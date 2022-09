Pedro Tiba: «Fizemos história ao chegar ao playoff da Conference League, mas também teve o seu preço»

Pedro Tiba gostou da entrada do Gil Vicente diante do FC Porto, mas lamentou os dois golos dos portistas na 1.ª parte."Até entrámos bem e criámos a primeira ocasião, mas o FC Porto acabou por assumir o jogo e fez dois golos. Após o descanso equilibrámos a iniciativa e tentámos de tudo para reduzir o marcador e entrar no jogo, mas paciência a vida continua", começou por referir o médio dos gilistas à Sport TV."A equipa reagiu bem, foi à procura de um resultado diferente frente aos campeões nacionais e criou várias ocasiões para reduzir e regressar ao resultado", acrescentou, mostrando-se tranquilo relativamente aos resultados recentes da equipa."O campeonato ainda está no início. Fizemos história ao chegar ao playoff da Conference League e isso foi um motivo de orgulho para todos os gilistas, mas também teve o seu preço. Agora estamos concentrados em fazer uma temporada tranquila", concluiu.