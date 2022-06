Pedro Tiba oficializado como reforço do Gil Vicente: «Estou no meu melhor momento»

"Chego a Portugal no meu melhor período em termos de maturidade e em termos físicos. Sinto que estou no meu melhor momento e que ainda tenho muito para dar. Serei mais um para ajudar e lutar pelos objetivos do clube", começou por dizer o jogador, que explicou ainda o que o levou a aceitar o convite dos galos: "Estive quatro anos fora e consegui alcançar todos os objetivos que tinha traçado- jogar as competições europeias e ser campeão-, pelo que entendi que este era o momento de voltar ao meu país. O Gil Vicente parece-me o clube perfeito para voltar e estou muito feliz por ter assinado. Já trabalhei com o Tiago [Lenho] e com o míster Ricardo Soares e sinto que encaixo perfeitamente na forma de trabalhar deles. Como é lógico, isso pesou bastante na minha decisão, mas também pesou o facto de o Gil Vicente ter vindo a crescer nos últimos anos. Na temporada passada foram uma das melhores equipas em Portugal e isso pesou na minha decisão".Pedro Tiba abordou ainda o facto de o Gil Vicente disputar a Conference League em 2022/23. "? É um prémio justo para a época que o clube fez. A Conference League será uma experiência única para o clube e para os adeptos. Agora é desfrutar com responsabilidade", reamtou.