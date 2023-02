Depois de Vítor Carvalho ter sido expulso na reta final do jogo entre o Gil Vicente e o Vizela, Pedro Tiba deve assumir o lugar do brasileiro no onze barcelense na deslocação ao Estádio do Dragão, no próximo domingo.Esta situação, de resto, já se tinha verificado na partida dos galos em Famalicão, na qual Vítor Carvalho também não participou por se encontrar castigado.