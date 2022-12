Pedro Tiba vai à luta

De fora do empate com o Sp. Covilhã que abriu a campanha dos galos nesta Allianz Cup, Pedro Tiba teve a oportunidade de ser titular frente ao Nacional e cumpriu os 90 minutos na vitória por 2-0 do Gil Vicente. Agora, na preparação do jogo frente ao Portimonense, o experiente médio luta por fincar a sua posição na era Daniel Sousa.