Penálti causou agitação

Fran Navarro foi o eleito por Daniel Sousa para cobrar o penálti nos descontos, mas, inicialmente, tudo indicava que não seria o espanhol a cobrar, dado que Marín e Kevin Medina pareciam prontos a assumir. Discussões à parte, foi mesmo o avançado que partiu para a cobrança, mas viu Jhonatan defender. A situação causou agitação e levou mesmo Marín e Medina a questionarem o técnico no relvado, mas, no final, ficou tudo sanado, com Daniel Sousa a sair em defesa de Navarro. "Quero dar uma palavra ao Fran porque é um lance que animicamente mexe com qualquer um, mas acho que o Fran é o melhor ponta de lança em Portugal e não se deixa abalar", disse, lembrando que "os batedores estão definidos". Paulo Vítor, que fez o penálti, também foi confortado pelos companheiros do Rio Ave.