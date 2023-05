Este é o Carlos Afonso e esta é a sua história



O Gil Vicente não ficou indiferente à história de Carlos Afonso, um jovem adepto de 14 anos que sofre pela segunda vez de um problema oncológico. "A luta do Afonso é um campeonato no qual todos estamos inseridos e jogaremos ao lado dele", pode ler-se no Twitter oficial do clube.O jovem adepto, que conheceu as instalações do clube, equipa técnica, plantel e toda a estrutura do Gil Vicente, deu conta do seu otimismo para o futuro. "Eu sei que vou ganhar esta luta porque já conheço o adversário e já o venci uma vez, mas uma equipa nunca ganha sozinha. Essa vitória não será minha, mas sim nossa", disse.Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o Gil Vicente pediu em nome do jovem algum auxílio financeiro para a sua luta. "Todos os donativos, por mais insignificantes que possam parecer, são fundamentais. Envie o seu para o NIB: 0007 0000 00658232689 23" , indicam os galos.

Autor: V.V.