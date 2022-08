Presidente do Gil Vicente: «Não esperava que Ricardo Soares saísse naquele momento»

Francisco Dias da Silva vai ficar na história do Gil Vicente por ser o primeiro presidente em exercício a testemunhar a estreia da equipa nas competições europeias. Um momento de satisfação que o deixa orgulhoso, mas "consciente das dificuldades" e convicto de que as coisas "vão ser bem feitas", começou por referir aos microfones da Sport TV.O inédito 5.º lugar na Liga Bwin abriu as portas à 3.ª pré-eliminatória da Conference League, aumentando as expectativas para a nova temporada, a qual admite não acreditar ter o mesmo desfecho da anterior. "Terminar novamente no 5.ª lugar? Nunca vou assumir isso com adeptos nem com ninguém. Sabemos onde estamos, de onde vimos e para onde queremos ir. É verdade que as coisas têm corrido bem, por competências dos técnicos e jogadores. Foi uma época brilhante e queremos continuar a fazer bem o nosso trabalho para estabilizar o clube. Os adeptos merecem ter um clube de 1.ª Liga, mas sempre com passos muito seguros", acrescentou.Francisco Dias da Silva admitiu pela primeira vez que já não contava perder Ricardo Soares. "Não esperava que saísse no momento em que aconteceu. Ele ia iniciar a época de uma forma tranquila. Em janeiro e março admiti que pudesse sair, mas no momento em que aconteceu, quase no arranque da época, já não esperava. Mas se calhar ainda bem que aconteceu para ele. Vamos continuar o nosso trabalho", disse com convicção, falando depois da dificuldade em segurar Fran Navarro... "Não é só o Navarro. Foi difícil em janeiro, como foi difícil manter o Samuel Lino até ao final da época. Tive de resistir a coisas que eram importantes para o clube. Neste momento, temos alguns jogadores que, pela época fizeram, despertaram interesse de alguns clubes. Mas gostávamos que ficassem", concluiu.