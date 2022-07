Primeiro teste no sábado

Já com o técnico Ivo Vieira no comando, a primeira partida de preparação da pré-temporada dos gilistas está marcada para o próximo sábado, dia 9, frente ao V. Guimarães B. O jogo vai decorrer à porta fechada, no Estádio Cidade de Barcelos, pelas 10h30.

A partida deverá assinalar a estreia do guarda-redes, Kritciuk, que regressou a Barcelos após uma época no Zenit; dos defesas-laterais Lucas Barros e Danilo Veiga; do médio, Pedro Tiba; e do avançado Alipour, os cinco novos reforços dos galos de Barcelos, que já treinam às ordens de Ivo Vieira desde o início da semana.





T.G.