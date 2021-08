Ricardo Soares: «A partir do momento em que o Benfica colocou o João Mário tudo foi diferente»

Ricardo Soares considerou que o encontro entre Gil Vicente e Benfica foi equilibrado, mas a entrada forte da equipa orientada por Jorge Jesus no segundo tempo se revelou decisiva para o triunfo dos encarnados por 2-0.





"Foi difícil resistir porque apanhamos um Benfica altamente competente. Se na primeira parte a nossa estratégia passava por ter mais bola, fazer correr o Benfica e a espaços conseguimos equilibrar o jogo. O Benfica criou-nos dificuldades no jogo aéreo na primeira parte e podia passar para a frente do marcador, mas tirando os lances anulados por fora de jogo e o remate à trave, o jogo foi mais ou menos equilibrado", começou por dizer o técnico dos gilistas, na flash-interview, à Sport TV."Na segunda parte, o Benfica entrou muito forte, circulou bem a bola, obrigou a um desgaste energético da minha equipa muito alto, mas o jogo manteve-se mais ou menos equilibrado, com uma ou outra ocasião para o Benfica. Nos últimos 20 minutos e a partir do momento em que entrou o João Mário e o Pizzi, nós tivemos mais dificuldade pela qualidade dos jogadores do Benfica. Não era isso que nós queríamos, mas há que dar mérito ao Benfica, foi muito melhor que nós e a vitória é mais que merecida", acrescentou."Não foi nesse sentido. Foi porque a equipa precisava de combater a largura. O Benfica estava a fazer muitos cruzamentos e inclusive já tinha marcado um golo precedido de fora de jogo e que já tinha criado outra situação dessa forma. Também estávamos a ter dificuldade nas bolas paradas e o Hackman dá à equipa esse jogo aéreo. O objectivo foi combate a largura e sermos mais forte em situações de cruzamentos e bolas paradas.""Funcionou bem, mas a partir do momento em que o Benfica coloca o João Mário, tudo é diferente. O João Mário consegue colocar um ritmo altíssimo, pensa à frente dos outros, a bola passou a ser circulada com mais rapidez. Nós, mesmo combatendo a largura, tivemos dificuldades com o espaço interior e as tabelas que o João Mário tanto gosta. Depois acabamos por sofrer um golo fruto de uma bola parada e não há nada a fazer. Quando o adversário é melhor que nós, resta-nos dar os parabéns.""Perder o Navarro nestas circunstâncias deixa sempre marcas. Uma coisa é perder o Navarro durante a semana e depois ajustas a estratégia, e outra coisa é perdê-lo à última da hora e isso traz desconfiança à equipa. Penso até que esse foi um dos motivos porque a equipa não foi ao encontro daquilo que era o plano de jogo. Os jogadores trabalharam muito, tentaram, a espaços conseguimos, mas o nosso plano de jogo era jogar mais alto. Na primeira parte fizemo-lo, mas na segunda baixamos, não por estratégia nossa, mas por mérito do Benfica.""Desejo ao Benfica felicidades para a Liga dos Campeões e que possa passar a eliminatória que é tão importante para o futebol português", concluiu.