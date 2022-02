Ricardo Soares: «Acabámos por vencer com justiça um adversário com muita qualidade»

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, realçou a humildade e personalidade da sua equipa na deslocação a Vizela, sublinhando que o triunfo () foi alcançado "com justiça"."Sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito difícil, com uma agressividade positiva muito boa, imbuída num ambiente que faz ver a muitos dos estádios da I Liga, com um incessante apoio à sua equipa. Estávamos preparados para a entrada fortíssima do Vizela", começou por dizer, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Essa nossa humildade e essa nossa personalidade ficaram bem patentes. Somos uma equipa humilde, respeitadora, que conseguiu colocar em prática o plano de jogo. O Vizela teve muitos lances, mas sem grande perigo. Depois dos primeiros 20 minutos, voltámos ao nosso padrão de jogo, ao nosso conforto e fizemos golo. Depois do golo, o jogo tornou-se mais fácil. Na segunda parte, fomos uma equipa altamente personalizada e acabámos por vencer com justiça um adversário com muita qualidade.""O Gil Vicente é uma equipa jovem, mas cresceu muito. Esta equipa entende muito bem os momentos do jogo. Queríamos ser fortes no início para criar desconforto ao Vizela, mas, por mérito do Vizela, não conseguimos essa agressividade positiva. Como grande equipa que somos, deixámos 'rolar' as coisas com grande organização defensiva. Antes do golo, já estávamos com mais bola.""Entrámos muito bem na segunda parte. Na segunda parte, o Vizela teve muita crença. É uma equipa que não se verga. E houve ali um momento em que o Vizela esteve por cima no jogo. Mas a minha equipa não se enerva.""O nosso foco não é esse [apuramento para as provas europeias]. A minha função enquanto treinador é olhar para os nossos jogadores e ver até onde podemos crescer, até onde eles podem ser melhores. Se for assim, a equipa vai crescer diariamente e nem teremos tempo para pensar na classificação.""Temos mais pontos fora, mas há aqui um conjunto de fatores que nos leva para esses pontos. Em casa, tivemos quatro jogos com as equipas grandes [Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga]. Na I Liga, há três campeonatos: o das equipas grandes, em que há as três crónicas e o Braga, que, neste ano, não entrou, há mais três ou quatro equipas que lutam claramente pela Europa e depois é tudo igual. Aí, a diferença está no pormenor. Fomos justos vencedores, mas o empate não escandalizava ninguém", terminou.