Ricardo Soares admite saída: «Tenho contrato e estou muito grato ao Gil Vicente, mas no futebol...»

O Gil Vicente bateu este domingo o Tondela, por, e garantiu o 5.º lugar na Liga Bwin. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, Ricardo Soares assumiu que a classificação final da equipa "tem um significado tremendo" para todos."Conseguir esta classificação tem um significado tremendo, e só tenho de agradecer aos jogadores, à direção, a toda estrutura e aos nossos adeptos que nos deram todo o apoio para ficarmos na história do clube. Disse ao grupo, internamente, à passagem da sexta jornada, que íamos lutar pela qualificação europeia, porque senti que era possível pela verdadeira família que formamos. Fomos os primeiros a consegui-lo no Gil Vicente", revelou."O clube e a sua marca saem valorizados com esta época, pois deixamos uma imagem de uma equipa que luta por um futebol limpo, que promove o espetáculo, e rentabilizamos os nossos jogadores. Já fizemos 10 milhões de euros em vendas de ativos.""Tenho contrato e estou muito grato ao Gil Vicente. Sou um melhor treinador e este foi dos anos mais felizes da minha vida. Mas, no futebol, as coisas mudam rápido, e não gosto de ficar refém das palavras. Agora, só penso em festejar este sucesso", terminou.