Ricardo Soares: «Ainda podemos crescer mais»

O Gil Vicente tem sido um dos grandes destaques da temporada, aspeto comprovado pelo facto de o clube estar quase a superar a pontuação que alcançou em 2020/21. Apesar disso, Ricardo Soares não quer ficar por aqui."O nosso principal objetivo era a manutenção, mas também queríamos fazer melhor do que na época passada. Ainda não aconteceu, mas no sábado temos mais uma oportunidade para o fazer. No entanto, mais importante do que essa meta é focarmo-nos no jogo em si porque temos consciência que ainda faltam 12 jornadas. Os jogadores têm trabalhado imenso, mas ainda podemos crescer mais. Individualmente há jogadores que ainda podem melhorar e a nós, enquanto equipa técnica, compete-nos estimulá-los para que isso aconteça", referiu o técnico na conferência de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD.De resto, e mesmo com a equipa de Franclim Carvalho a ocupar o último lugar, o timoneiro dos galos não espera facilidades: "Prevejo um jogo difícil, como são todos neste campeonato. Vamos defrontar uma equipa que vem de uma vitória muito importante, isto na medida em que está a lutar pela permanência. Com a entrada do novo treinador a equipa tem dado sinais de melhorias e, na última jornada, conseguiu traduzir isso em pontos. No entanto, o mais importante é a minha equipa: estamos muito motivados, os jogadores estão a trabalhar bastante e têm vontade de ir a jogo".O técnico concluiu prometendo aos adeptos que a equipa vai deixar sempre a "pele em campo" e analisando a ausência de Fran Navarro por castigo. "O Fran é um jogador preponderante para nós, não o vamos esconder. Ele é mais do que números, é o primeiro elemento da pressão e dá-nos muita consistência defensiva. Sabemos que nos vai fazer falta, mas temos jogadores com qualidade para o substituir. Quem jogar vai estar identificado com o nosso processo de jogo e vai dar conta do recado", rematou.O jogo entre o Gil Vicente e o Belenenses SAD está agendado para as 15h30 deste sábado.