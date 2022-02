Ricardo Soares antevê duelo no Dragão: «Queremos impor o nosso jogo e identidade»

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, anteviu na manhã desta sexta-feira o duelo entre o FC Porto e os minhotos, a contar para a 24.ª jornada da Liga Bwin. O técnico dos barcelenses quer ver a sua equipa a mostrar "identidade" no Dragão e não acredita num líder fragilizado."[FC Porto] vem de um excelente momento, o Gil Vicente também está a fazer coisas interessantes, mas o que fizeram de nada vale, já que cada jogo encerra uma especificidade. Quem for mais competente estará mais perto de atingir o objetivo final", começou por dizer."Não me parece, de todo. Estamos a falar de uma equipa que está muito habituada a esta densidade de jogos, preparou o plantel para isso e tem um conjunto de jogadores com enorme competência. Não me parece que seja por aí.""Respeitamos muito o FC Porto, uma equipa com muita qualidade, muito pressionante, agressiva no bom sentido, que joga bem, tem uma construção forte, mas temos a responsabilidade de participar no jogo e vemos isto como um grande desafio. Queremos impor o nosso jogo e identidade em determinados momentos e esse é um desafio para nós. Se isso não acontecer será por mérito do FC Porto e não estratégia nossa. A responsabilidade é total por parte do FC Porto.""Concordo com o presidente, foi assertivo no que disse. Matematicamente ainda não estamos com a permanência assegurada, mas 40 pontos são suficientes e essas palavras fazem sentido. A partir daqui temos de reformular objetivos. Nesse sentido, é fazer cada jogo como se fosse uma final, tentar vencer, promover o futebol, o clube e fazer o melhor possível jogo a jogo, tentando atingir a melhor classificação possível.""Não se trata de estratégia, mas de foco. Queremos o melhor possível, ir com uma ambição muito grande para os jogos e ter os jogadores motivados para se superarem. Ainda podemos crescer muito de maneira individual, há jogadores que podem crescer. Não é uma estratégia, é o que é, porque sabemos da competitiva da Liga, da qualidade dos adversários e as vitórias começam a ser mais difíceis nesta fase.""Não perco tempo com isso, o meu foco é muito claro, pois quero servir o Gil Vicente da melhor forma possível. Estou feliz aqui, quero fazer um grande trabalho, estamos a fazer as coisas bem feitas e não apenas o Ricardo Soares. Há que continuar juntos porque assim somos mais fortes.""Ainda não está disponível. Está numa fase final do tratamento, mas ainda precisa de mais tempo para voltar forte."