Ricardo Soares antevê Tondela: «Mais um jogo que nos vai preparar para o futuro»

Ricardo Soares fez esta quinta-feira uma pequena antevisão ao primeiro jogo oficial do Gil Vicente na temporada, diante do Tondela, no sábado, para a Taça da Liga, destacando a vontade de vencer, embora reconheça que a equipa ainda está longe do máximo das suas capacidades.





"Vamos encontrar uma equipa boa, de 1ª Liga, que luta pelos mesmos objectivos que nós, mas mais importante que o nosso adversário é aquilo que nós controlamos, o que fizemos nestas quatro semanas. A equipa teve uma evolução boa, de acordo com aquilo que perspectivámos, e temos a certeza que a equipa vai e tem margem para crescer", começou por dizer o técnico. "Nós continuamos em pré-época. O jogo com o Tondela é um jogo oficial que queremos muito vencer, mas que é mais um dos jogos que nos vai preparar para o futuro", concluiu.Sobre a pré-temporada, Ricardo Soares salientou o empenho dos jogadores. "O grupo tem trabalhado muitíssimo bem, com grande esforço, empenho e dedicação. Deu também para nos conhecermos melhor e para criarmos aquilo que pretendemos para o futuro", explicou. No entanto, o treinador lamentou a impossibilidade de realizar mais jogos particulares, depois dos encontros com Famalicão e V. Guimarães terem sido cancelados, uma vez que os jogos são a melhor forma de aferir o nível da equipa.Para a nova época, o desejo do técnico é que a "equipa possa crescer para dar boas respostas e atingir os objetivos que o clube propôs".