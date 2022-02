Ricardo Soares após empate com o Santa Clara: «Acho que o resultado é justo»

Ricardo Soares considerou "justo" o empate do Gil Vicente em casa, deste domingo, diante do Santa Clara

Prémio

"O empate acaba por ser um prémio para uma equipa que tanto lutou de forma tão organizada, não tão fresca como noutras alturas fruto do último jogo [Benfica, na quarta-feira], muito desgastante fisicamente, mais a viagem pelo meio, tivemos três dias, que foi só um, para preparar o jogo."





"Sabíamos que ia ser um jogo difícil e a isso juntou-se a qualidade do Santa Clara, uma equipa com muita qualidade individual e coletiva, fisicamente muito poderosa, agressiva excessivamente, e mais fresca que nós, isso notou-se dentro de campo. Mas, o Gil Vicente esteve sempre muito organizado e lutou muito para alterar as situações.""Estávamos plenamente identificados com o que ia acontecer, e acho que é justo o resultado pela boa entrada do Santa Clara e pela nossa boa reação.""Realço os adeptos, que perceberam que o jogo estava difícil e apoiaram sempre. Hoje não foi possível puxar por eles com uma boa exibição, mas essa é a intenção. É mais um pontinho na nossa caminhada, é muito positivo".