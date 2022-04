Ricardo Soares apresenta providência cautelar para estar em Alvalade

Depois de Ricardo Soares ter sido expulso na partida frente ao P. Ferreira, o Gil Vicente e o treinador estão a fazer todos os esforços para que o técnico possa marcar presença no jogo com o Sporting, agendado para domingo. Assim, o clube barcelense apresentou um recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), bem como a respetiva providência cautelar, de forma a que o castigo aplicado ao técnico seja suspenso preventivamente. A decisão terá de ser tomada até esta sexta-feira.Ricardo Soares, recorde-se, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação com 15 dias de suspensão e uma multa de 2.805 euros por "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva". "Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha", terá dito o treinador gilista.Neste momento, o Gil Vicente procura segurar o 5º lugar, tendo neste momento seis pontos de vantagem para o V. Guimarães, 6º classificado.