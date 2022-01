Ricardo Soares: «As coisas estão a ir ao encontro daquilo que perspetivámos»

O último jogo do Gil Vicente foi especial para Ricardo Soares, não só pelo facto de os galos terem conseguido mais uma vitória na sua caminhada na Liga Bwin, mas também porque o técnico chegou aos 100 jogos no principal escalão do futebol português.Em declarações aos meios oficiais dos barcelenses, o técnico não escondeu a sua satisfação pela marca atingida. "Fazer 100 jogos na 1ª Liga tem, de facto, um significado muito grande porque é por isto que eu luto todos os dias, para me tornar cada vez mais competente. Este sentimento ainda é mais especial por estar no Gil Vicente, um clube no qual me orgulho de estar", começou por dizer.Os minhotos seguem no 5.º posto da tabela classificativa, mas Ricardo Soares defende que ainda há "um longo caminho a percorrer": "O futebol gira muito em torno dos resultados e, se pudermos proporcionar aos adeptos alegrias com futebol de grande qualidade, que é aquilo que nós temos feito, ainda mais feliz fico. O futebol é dos adeptos. Quando fui convidado pelo presidente, estabelecemos uma ligação forte de grande respeito e cumplicidade. Há um conjunto de objetivos que eu me propus atingir e felizmente as coisas estão a fluir e estão a ir ao encontro daquilo que perspetivámos nas nossas melhores previsões. Agora é continuar a trabalhar de forma humilde, de forma simples, de forma honesta e tentar que possamos crescer ainda mais para tornar a equipa cada vez mais competente".Na próxima jornada, o Gil Vicente desloca-se ao reduto do Benfica.