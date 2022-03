Ricardo Soares 'bisa' no prémio Vítor Oliveira: «Mais importante é o Gil Vicente vencer»

Ricardo Soares recebeu esta sexta-feira o segundo Prémio Vítor Oliveira consecutivo, que premeia o melhor treinador do mês da Liga Portugal Bwin. O timoneiro do Gil Vicente contabilizou três vitórias (Benfica, Vizela e Belenenses SAD) e dois empates (Santa Clara e FC Porto) no mês de fevereiro, mantendo assim a série invicta da equipa desde a viragem do novo ano.

Em declarações ao site oficial da Liga Portugal, Ricardo Soares não escondeu a felicidade pela distinção, mas assumiu que "mais importante do que o prémio, é o Gil Vicente vencer". "Quero agradecer o prémio aos meus colegas que votaram em mim, pois esta distinção, vinda dos meus companheiros de profissão, ainda mais valor tem. Também quero registar o meu apreço pela criação deste prémio, são iniciativas destas que valorizam o jogo e valorizam os intervenientes", começou por referir o técnico de 47 anos no momento da entrega da distinção.

E prosseguiu: "É um prémio de muita gente. Começa na minha equipa técnica e nos jogadores e estende-se a todos os departamentos do clube e aos nossos fantásticos adeptos. É por isso que nós lutamos todos os dias: sermos reconhecidos pela nossa capacidade de trabalho. Não escondo que fico feliz pelo prémio, mas, mais importante do que o prémio, é o Gil Vicente FC vencer. Isso é que é importante", concluiu o técnico natural de Felgueiras.