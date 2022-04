Ricardo Soares critica arbitragem: «Perdi dois pontos por um erro inqualificável de um elemento do jogo»

Depois de ter sido expulso frente ao P. Ferreira, Ricardo Soares mostrou-se revoltado contra a suspensão de 15 dias e a multa de 2.805 euros que apanhou."Segundo o relatório eu fui expulso por ter dito "Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha". O 4º árbitro achou que não era, o VAR achou que não era penálti e acredito que o Conselho de Disciplina também achou que não era porque não nomeou o senhor árbitro para nenhum jogo das ligas profissionais. Sei que perdi dois pontos por um erro inqualificável de um elemento do jogo que não devia ter esse erro e que pode ser suficiente, não acredito que vá ser, para retirar o Gil Vicente do 5º lugar. Depois chega um castigo de 2805 euros e 15 dias de suspensão, não sei qualificar isto. Tenho a preocupação de não falar depois do jogo e até me faz confusão falar disto, mas tenho de defender a minha posição. O país inteiro assisitu a um erro inqualificável", referiu.O técnico, de resto, foi ainda mais longe: "Se um treinador vive de resultados, um árbitro vive de boas prestações. No entanto, eu posso fazer um mau trabalho em função de erros inqualificáveis como o que aconteceu, que prejudicam a minha carreira e o meu clube. No entanto, não podemos dizer nada. O que sei é que levei 2800 euros de multa e 15 dias de suspensão. Ninguém consegue perceber o penáliti, exceto o árbitro Rui Costa".