Ricardo Soares deixa o aviso: «Se o Benfica não estiver num dia bom pode passar por dificuldades»

Depois de iniciar a Liga Bwin com dois triunfos, o Gil Vicente tem agora encontro marcado com o Benfica. Apesar de reconhecer o valor do adversário, Ricardo Soares não escondeu a vontade de fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo.





"Espera-nos dificuldades, mas o importante é o que controlamos. Temos uma forma de estar e um processo de jogo dos quais não vamos abdicar. O Benfica vai ter de mostrar dentro de campo que é superior a nós e que quer ganhar mais do que nós. Se o Benfica não estiver num dia bom pode passar por dificuldades. No entanto, não podemos esquecer quais são os objetivos de cada equipa. Acredito que vai ser um grande jogo de futebol, com intensidade e no qual espero que os meus jogadores entrem em campo e mostrem o que tem feito no dia a dia. Queremos conquistar pontos e, mais do que isso, queremos jogar bonito e fazer um jogo que prenda as pessoas à cadeira", começou por referir.Assumindo que o facto de o Gil Vicente ter vencido na Luz no ano passado não terá influência no jogo desta jornada e não revelando se poderá apostar numa linha de três centrais, tal como fez em jogos com os ‘grandes’ na época transata, o técnico desvalorizou ainda o facto de as águias estarem a meio de uma eliminatória europeia: "É um Benfica que, passado alguns dias, vai ter um jogo importante. Ainda não é seguro que vá apresentar uma equipa diferente no jogo de amanhã, mas mais importante do que isso é termos consciência de que vamos encontrar um Benfica forte. É uma equipa bem orientada e altamente motivada. Apesar disso, sabemos que o Gil Vicente tem qualidade e que quer fazer um bom jogo. Os momentos são sempre importantes quando defrontamos equipa desta dimensão, estes jogos preparam-nos para um futuro que esperamos ser de sucesso. Temos uma grande oportunidade para mostrar a nossa competência e a nossa qualidade".Ricardo Soares concluiu referindo que a direção está a par do que pretende a nível de construção de plantel. "Trabalhamos com base no respeito e tomando decisões em conjunto. O clube ouve a minha opinião e tenta ir ao encontro das minhas expectativas. Estou satisfeito com o meu plantel e a direção sabe aquilo que eu entendo que nos pode tornar mais competitivos internamente e, por inerência, ser uma equipa mais fiável nos jogos. No entanto, não perco tempo com coisas supérfluas, trabalho com o que tenho à disposição".O embate entre galos e águias, no Estádio Cidade de Barcelos, está agendado para as 18 horas deste sábado.