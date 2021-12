Ricardo Soares: «Demonstrámos que temos muita qualidade»

O Gil Vicente aplicou uma goleada (4-0) ao Famalicão e, no final da partida, Ricardo Soares não podia estar mais feliz."Na base do sucesso deste jogo estão os jogadores, têm feito um trabalho incrível. Temos sido superiores aos nossos adversários, temos jogado um futebol de qualidade, mas à vezes a bola não entra e tudo se resume a isso. Hoje voltámos a fazer um trabalho extraordinário, não tivemos três elementos preponderantes na nossa equipa, mas demonstrámos que temos muita qualidade. A 2ª parte não foi tão brilhante, mais muito por culpa do Famalicão, que é uma excelente equipa. No entanto, não perdemos organização nem foco e depois fomos eficazes", disse o treinador à Sport TV.