Ricardo Soares: «Demos um salto qualitativo na nossa forma de jogar»

Depois de dois desaires nas duas últimas jornadas, o Gil Vicente procura agora regressar ao caminho do sucesso frente ao Vizela. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares assumiu estar à espera de dificuldades, mas vincou a vontade que os seus jogadores têm de conseguir um bom resultado.





"Vamos defrontar uma excelente equipa, que tem tido um grande crescimento nos últimos anos. É mais um jogo que queremos saber, embora saibamos que vai ser difícil. Queremos jogar bem, proporcionar um bom espetáculo de futebol e, olhando para as duas equipas, sinto que isso vai acontecer. O Vizela tem uma mescla de jogadores jovens com atletas experientes e isso torna a equipa muito competitiva. No entanto, nós também somos competitivos e queremos lutar pelos três pontos", começou por referir.Retribuindo os elogios feitos por Álvaro Pacheco na véspera e assumindo que o Vizela foi um clube "marcante" na sua vida, o timoneiro dos barcelenses salientou ainda a importância desta paragem para a sua equipa. "Este interregno foi extremamente positivo, deu para cimentarmos as nossas ideias e melhorarmos um conjunto de coisas. Vejo a equipa com muita vontade de competir, os jogadores têm trabalhado imenso. É motivante quando temos um grupo de atletas que está sempre em busca da superação. Demos um salto qualitativo na nossa forma de jogar e agora temos de pôr em prática o que treinámos. Tenho a certeza que nos catapultou para uma dimensão superior", vincou, explicando depois que aspetos concretos tentou melhorar: "Temos uma ideia de jogo que tentamos implementar e que possa abraçar o processo para crescermos. Essa ideia não estagna e, por vezes, temos de arranjar nuances que possam ir ao encontro das características dos jogadores. No último jogo faltou-nos profundidade, uma melhor tomada de decisão no último terço e sermos mais agressivos ofensivamente. Trabalhamos isso de forma especial esta semana".Ricardo Soares concluiu defendendo que tem confiança no jogador que substituirá Rúben Fernandes no onze e fazendo um balanço dos últimos dias de mercado para os galos. "Aproveito para desejar a melhor sorte ao Kritciuk, foi um grande profissional e um homem de grande caráter. Foi um negócio bom para ele e para o clube e, a partir de agora, estamos aqui para receber os novos jogadores. O Ziga e o Calero chegaram agora, estão à procura do seu espaço e têm trabalhado bem. No entanto, nem sei se eles já sabem o nome dos outros jogadores e temos de dar algum tempo e transmitir serenidade", rematou.O dérbi minhoto, a disputar-se no Estádio Cidade de Barcelos, está agendado para as 18 horas deste domingo.