Ricardo Soares despede-se do Gil Vicente: «Vou sofrer convosco nos maus momentos e explodir de felicidade nos dias de glória»

Já oficializado como novo treinador do Al-Ahly, gigante do futebol do Egito, Ricardo Soares recorreu, esta sexta-feira, às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao Gil Vicente.Descrevendo a experiência como "das mais enriquecedoras" que teve na carreira, relembrando que "foi um ano histórico, fruto do trabalho de colaboradores incansáveis, uma estrutura competente e adeptos apaixonados e vibrantes".O técnico admitiu também que levará o Gil Vicente consigo no coração: "Vou levar muito de vós comigo, são já parte da minha história, da minha vida. Esta é a minha certeza, vou sofrer convosco nos maus momentos e explodir de felicidade nos dias de glória.""É momento de fechar um capítulo, na minha vida e na vida do Gil Vicente Futebol Clube. É fácil? Não, não é de todo fácil, por todas as razões!Pessoalmente, foi uma das experiências mais enriquecedoras que já tive, pelos adeptos, por toda a estrutura da Gil Vicente, por todos os jogadores, personificado pelo Presidente Francisco Dias da Silva e pelo o diretor desportivo Tiago Lenho.A nível profissional, este foi um ano histórico, fruto do trabalho de colaboradores incansáveis, uma estrutura competente e adeptos apaixonados e vibrantes.O sucesso maior do Gil Vicente é também o meu maior sucesso. Deixem-me, com toda a humildade, manifestar o meu orgulho por esta conquista.Foi uma família que aqui se formou e que criou as condições para o sucesso alcançado. Vou levar muito de vós comigo, são já parte da minha história, da minha vida.Esta é a minha certeza, vou sofrer convosco nos maus momentos e explodir de felicidade nos dias de glória.Por tudo e mais alguma coisa, OBRIGADO. Obrigado, Gil Vicente. Obrigado, Barcelos.Lembrem-se: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.Boa sorte para a nova época e para a estreia nos palcos europeus.Estou orgulhoso e feliz de ter dado ao Gil Vicente duas épocas de grande paixão e compromisso!Estamos juntos!"