Ricardo Soares e a derrota com o Leça: «Tínhamos obrigação de fazer melhor»

Na sequência da derrota por 1-0 frente ao Leça, resultado que ditou a eliminação do Gil Vicente da Taça de Portugal, Ricardo Soares não hesitou em reconhecer a parca exibição da sua equipa e a justiça da vitória da formação do Campeonato de Portugal."Foi o desfecho que merecemos. Não foi um jogo bem jogado, difícil para as duas equipas, mas o Leça foi mais determinado, mais agressivo, mais compacto e marcou na única oportunidade que teve. Alias, o jogo teve pouquíssimas oportunidades e, na minha opinião, poucos motivos de interesse. Tínhamos obrigatoriedade de fazer as coisas de forma diferente, de pelo menos igualar o Leça ao nível da ambição e da agressividade", começou por dizer o técnico dos gilistas, antes de classificar o desfecho como um fracasso."Temos que assumir para nós é um falhanço. Um dos nossos objetivos era tentar fazer melhor que o ano passado, quando fomos aos quartos de final, mas mais importante do que ter perdido, foi a forma como jogamos que me deixa triste. Acontece e agora temos de analisar friamente as coisas e seguir em frente", analisou, prosseguindo: "As equipas grandes quando encontram adversários de menor dimensão têm que ter a capacidade de se ajustar. Nós devíamos ter tido um comportamento diferente".Ricardo Soares parabenizou ainda o Leça: "Há que dar os parabéns a uma excelente equipa, que arregaçou as mangas, que teve qualidade no seu processo de jogo e que se adaptou melhor a um jogo a eliminar. Foi uma vitória mais do que merecida".