Ricardo Soares e a luta pelo 5º lugar: «Não nos tira o sono nem nos desvia do nosso objetivo»

Depois do desaire frente ao Arouca, o Gil Vicente vai procurar retomar o caminho dos triunfos na receção ao Moreirense. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares defendeu que a equipa está pronta para dar uma boa resposta à ‘escorregadela’ da jornada passada."Tivemos uma semana dentro do que tem sido habitual, a equipa trabalhou muito e tentou melhorar sempre. Foi uma semana dentro do padrão habitual de empenho. Vamos ter um jogo difícil, tal como são todos na 1ª Liga. O Moreirense precisa de pontos e tem qualidade, mas nós vimos de uma derrota e queremos voltar às vitórias. Já refletimos e agora temos e olhar para o futuro. Os jogadores têm vontade de fazer bem as coisas e de voltar ao que tem sido o nosso registo nesta época", começou por referir o técnico.Apesar de o adversário estar no último lugar da tabela classificativa, Ricardo Soares não se deixa enganar: "Acredito que o Moreirense se vai agarrar àquilo que são os jogos e os pontos que necessita, mas isso é um problema do Moreirense. Nós queremos continuar a fazer as coisas bem e a somar pontos. O Moreirense é uma equipa forte fisicamente, com capacidade nos duelos e nas bolas paradas. Têm qualidade na transição ofensiva, defendem com coesão e conseguem ferir o adversário com poucos toques na bola. No entanto, estamos preparados para tudo isso".O timoneiro dos barcelenses abordou ainda a questão da tabela classificativa, isto numa fase em que os galos seguem no 5º lugar, com sete pontos de vantagem sobre o V. Guimarães."A partir de um determinado momento, e posso dizer que foi num passado muito longínquo, senti que esta época podia ser especial para o Gil Vicente. A grande capacidade de trabalho dos jogadores e o compromisso da equipa levaram-me a pensar assim. Além disso, a ambição dos jogadores levou-me a pensar que podíamos fazer uma época dourada no clube. Chegarmos a esta altura nesta posição é fruto do trabalho dos jogadores, mas ainda faltam seis jogos e é cedo para fazermos balanços. Realismo é olhar para o próximo jogo. Sabemos que, se vencermos, continuamos na posição em que estamos, independentemente dos outros resultados. No entanto, isso não nos tira o nosso e não nos desvia do nosso objetivo, que é praticar bom futebol e conquistar pontos", rematou.O encontro está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.