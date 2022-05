Ricardo Soares e a renovação de Rúben Fernandes: «Só vim confirmar o que me diziam sobre ele»

Um dia depois de o Gil Vicente ter anunciado a renovação de Rúben Fernandes até 2023, Ricardo Soares aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela para elogiar o defesa-central de 36 anos."O Rúben é um atleta que conheço há muito tempo, mas só agora tive a felicidade de trabalhar com um homem desta natureza. O meu conhecimento sobre as capacidades desportivas, físicas e técnicas do Rúben eram grandes. Hoje em dia as informações chegam com facilidade aos treinadores e eu só vim confirmar aquilo que me tinham dito sobre o Rúben Fernandes. É um jovem, que não é assim tão jovem, que demonstra a sua competência dentro de campo e vem provar que a idade é só um número. Foi, é e vai continuar a ser um dos elementos mais importantes do Gil Vicente. É um líder por natureza e pelo exemplo, feliz do treinador que tem homens desta natureza ao seu dispor", referiu o técnico.