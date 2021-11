Ricardo Soares e a Taça de Portugal: «Temos responsabilidades e ambições»

Depois de eliminar o Condeixa na última eliminatória da Taça de Portugal, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Leça. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares deixou muitos elogios ao adversário, mas vincou a vontade dos galos em seguir em frente na prova."É um jogo para uma competição na qual temos responsabilidades e ambições. Conhecemos tão bem o Leça como qualquer equipa da 1ª Liga, temos muito respeito pelo adversário. Eles fizeram um plantel para a Liga 3, mas, por questões administrativas, ficaram no Campeonato de Portugal. O Leça joga bem e tem bons valores, tanto jogadores experientes como jovens. Jogam em 4-3-3, se bem que tem também um sistema alternativo que é o 5-4-1. Os alas são muito fortes no um para um, o meio-campo é muito evoluído taticamente, a defesa é experiente e o guarda-redes é bom e joga bem com os pés. Apesar de tudo isto, a nossa ambição é passar. Somos o Gil Vicente e sabemos da nossa qualidade", referiu o técnico.Elogiando a capacidade de trabalho dos seus jogadores e dando ênfase ao facto de não ter de ser "bonzinho", isto na medida em que os atletas têm de fazer por merecer oportunidades, o técnico analisou ainda aquilo que tem sido o processo de Aburjania, médio georgiano que tem sido chamado com frequência à sua seleção: "É um jogador em quem confiamos e que tem qualidade. Isso [chamadas à seleção] acaba por ser um problema para mim e para ele porque perde muitos treinos. Chegou ao clube vindo de um contexto diferente, tem feito um trabalho assinalável para perceber o que a equipa pretende dele, mas não há dúvida que isso o prejudica. Ainda agora tive 15 dias para preparar o jogo e ele não esteve presente. Fez uma viagem de avião de 8 horas e isso obriga-nos a fazer um trabalho de recuperação muito grande com ele. Para além disso, tenho um grupo com muita qualidade. Estes dois fatores são penalizantes para ele".O técnico concluiu assumindo que está avisado sobre os perigos de jogar contra uma equipa de escalão inferior, isto na medida em que ele próprio já causar algumas surpresas na Taça quando treinava clubes de divisões mais baixas. O jogo entre o Leça e o Gil Vicente está agendado para as 11 horas deste sábado.