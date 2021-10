Ricardo Soares e a Taça de Portugal: «Temos responsabilidades nesta competição»

O Gil Vicente inicia a sua participação na edição 2021/22 da Taça de Portugal frente ao Condeixa, equipa do Campeonato de Portugal. Perante as diferenças entre os dois clubes, Ricardo Soares assumiu, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, a importância de os seus jogadores não facilitarem.





"É um jogo difícil contra uma equipa de escalão inferior. Temos experiência suficiente para perceber que o grau de dificuldade vai ser grande porque, neste jogo, o Condeixa não tem nada a perder e está altamente motivado. No entanto, nós também estamos altamente motivados porque queremos muito passar e porque temos responsabilidades na Taça. Queremos ir longe nesta competição, temos objetivos bem claro em relação ao que pretendemos nesta competição. Se não formos fortes e iguais a nós mesmos podemos passar por dificuldades. Respeitamos muito o Condeixa, mas vamos com o objetivo de passar a eliminatória. Uma grande equipa é uma equipa que se adapta às circunstâncias", começou por referir.Não revelando se irá promover estreias na partida deste domingo, Ricardo Soares realçou a importância que a pausa competitiva teve para o plantel: "A pausa foi muito importante. Aproveitámos para continuar o nosso processo de jogo, sentimos que temos muito para crescer ainda. Os jogadores têm crescido muito a nível individual e vão ser ainda melhores no futuro. Estes jogos-treino serviram para dar minutos aos jogadores que não têm sido tanto utilizados e que têm feito um trabalho fantástico e um pouco invisível. Conseguimos ver esses jogadores em ação num contexto mais parecido com aquilo que é a competição. Houve jogadores que deram uma excelente resposta e estamos cá para analisar isso".O Gil Vicente não vence há seis jogos, mas tal facto parece não incomodar Ricardo Soares, que defendeu que a equipa alcançará "muitas vitórias" se continuar a apresentar o futebol que tem apresentado. Por fim, o timoneiro realçou a importância de já ter passado por clubes de menor dimensão no sentido de deixar os seus jogadores alerta. "Não tenho dúvidas que o meu passado nos deixa mais cientes das dificuldades que podemos ter. Já estive do outro lado, sei bem a qualidade que existe nesses campeonatos e sei o quanto estes jogos motivam esses clubes. A minha experiência é importante para alertar os jogadores, mas não queremos fugir à nossa responsabilidade", rematou.Apesar de o Gil Vicente e o Condeixa estarem separados por três escalões, Ricardo Soares não facilitou na preparação do jogo deste domingo e mostrou-se um profundo conhecedor da forma de jogar do conjunto do distrito de Coimbra. "O Condeixa é uma equipa que tanto joga em 3x4x3 como em 4x3x3 e que tem jogadores com grande estatura, nomeadamente os médios-centros e os defesas-centrais. Os jogadores dos corredores têm qualidade e são rápidos, um deles é muito forte no um contra um. Temos um bom conhecimento sobre o Condeixa, mas o fundamental é sermos iguais a nós próprios. Estamos à espera de um jogo difícil, mas queremos passar a eliminatória, é essa a nossa responsabilidade", referiu.