Ricardo Soares e a transferência de Samuel Lino para o At. Madrid: «É jogador para qualquer clube»

Samuel Lino está a caminho Atlético de Madrid, numa situação que Ricardo Soares não deixou de abordar na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica."A minha função é fazer com que os jogadores se transcendam e possam ser mais-valias para o clube. Pediram-me objetivos desportivos, mas a a saúde financeira dos clubes também é muito importante. É normal que os meus jogadores sejam procurados por clubes de outra dimensão, não faço disso um bicho de sete cabeças. Se a direção entender que é um bom negócio, terá sempre o meu apoio. Não sei se se vai concretizar, mas sei que o Samuel Lino é um jogador de eleição, é diferenciado. Joga em qualquer clube, conheço o atleta. Sei o que era preciso para ele dar o passo seguinte e sei também o quanto ele trabalhou para isso acontecer. Se não for agora, será depois", referiu o treinador, que sublinhou, no entanto, que conta com o jogador para o embate desta quarta-feira com o Benfica.O técnico deixou ainda elogios a Guilherme Souza, reforço de inverno dos galos.