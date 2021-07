O treinador do Gil Vicente mostrou-se satisfeito com o triunfo por 1-0 frente ao Tondela no jogo da Allianz Cup.





"O conhecimento que tínhamos do Tondela era reduzido. Fomos surpreendidos nos primeiros 20 minutos, mas depois equilibrámos e acabámos a primeira parte já por cima. Na segunda parte estivemos melhor. Estou satisfeito. O Tondela acusou mais o jogo, parecemos mais frescos na parte final", concluiu.