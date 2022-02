Ricardo Soares e a vitória na Luz: «Fomos muito fortes e tivemos grande personalidade»

O treinador do Gil Vicente sublinhou a exibição personalizada da sua equipa que permitiu ganhar ao Benfica na Luz e reforçar o 5º lugar da Liga Bwin. "Sabíamos que íamos encontrar um bom Benfica, que queria demonstrar que tem qualidade, mas fomos muito fortes. Tivemos grande personalidade. Não é fácil vir aqui impor o nosso jogo. A equipa não abdicou do seu jogo. Sabíamos que assim podíamos intranquilizar esta equipa e que os assobios podiam aparecer. De enaltecer a capacidade e o brilhantismo dos meus jogadores. São inexcedíveis e estou muito feliz por eles", afirmou Ricardo Soares, à BTV."A entrada era fundamental para termos sucesso e estávamos preparados para a do Benfica. Fomos agressivos no bom sentido, tirámos a bola ao Benfica, que é onde são fortes. Sabíamos que se o Benfica passasse para a frente seria muito difícil alterar o rumo das coisas. Quisemos pressionar alto, ter bola e o nosso jogo ficou bem vincado", acrescentou o treinador gilista.Sobre o lance de Otamendi, logo na fase inicial, que deu em golo mas não foi alvo de análise pelo VAR, Ricardo Soares foi peremptório: "O árbitro apitou muito cedo, antes de a bola entrar.""A minha equipa demonstrou capacidade tremenda. Quinto lugar? Os adeptos podem estar bastante felizes e nos também, mas temos os pés assentes na terra e sabemos que é extremamente difícil. Fizemos jogo a roçar o brilhantismo e só assim podíamos ganhar ao Benfica", concluiu.