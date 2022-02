Ricardo Soares e o bom momento da equipa: «O elogio passa-me ao lado»

Depois do triunfo no Estádio da Luz, Ricardo Soares lançou ao final da manhã deste sábado a receção do Gil Vicente ao Santa Clara. O treinador dos minhotos rejeita qualquer excesso de confiança e foca-se no presente.Fomos derrotados nos Açores, mas é passado e o importante e o presente. Este Santa Clara melhorou em vários aspetos, com a entada do Maro Silva ainda não perdeu, está a a crescer e tem muita qualidade individual, como o Morita, o [Anderson] Carvalho, Lincoln, mas que vale sobretudo pelo coletivo. A equipa deu um salto qualitativo com o Mário Silva, tornou-se uma equipa mais compacta. Mas, para mós, isso não é importante. Respeitámos o adversário, sabemos que vai ser difícil, mas também temos a nossa capacidade e temos tido um trajeto relevante. O nosso foco é conquistar pontos e, para o conseguir, temos de estar num nível altíssimo. Espero um bom jogo da minha equipa.As vitórias trazem sempre confiança, como é evidente. Os meus jogadores sabem o que nos traz sucesso e insucesso. Estamos convencidos da dificuldade que nos espera contra o Santa Clara e não vejo que posso existir outro tipo de excesso de confiança. Não faz sentido, ainda faltam 14 jornadas e muita água vai correr debaixo da ponte. O nosso foco é o próximo jogo e queremos fazer um bom jogo.33 pontos dão um conforto. A permanência não está matematicamente garantida, mas ‘gozamos’ de algum conforto que nos permite encarar os jogos com maior confiança. Mas a verdade é que ainda não está, esse é o principal objetivo e acho que temos margem para crescer. É uma equipa que se preocupa em jogar um futebol atrativo e vamos tentar acrescentar ainda mais qualidade. Iremos sempre lutar para vencer, foi um propósito que assumimos, tentar jogar melhor. Espero que os nossos fantásticos adeptos que possam comparecer em massa. Um jogo tem momentos em que não estamos ao nível que eles querem, mas a vontade é lutar até à exaustão pelas vitórias. Que não sejam adeptos de festas, mas que nos apoiem nos bons e maus momentos, pois irão ter sempre orgulho na sua equipa.Preparei-me muito bem para ser treinador, mas com o tempo e as vivencias é que faz essa experiência e a qual nem se dava o devido valor. A vida ensinou-me tanta coisa que isso passa-me ao lado. O meu foco é melhorar os jogadores, a equipa e atingir os objetivos. Se não mantivermos o foco no essencial, já estamos a fugir do registo do sucesso. Quero atingir o sucesso, não fujo à regra, mas sou uma pessoa cada vez mais equilibrada. Ninguém me vê eufórico nas vitórias, pois foco-me nos comportamentos da minha equipa.