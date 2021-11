Ricardo Soares e o duelo com o Arouca: «Não abdicamos da nossa forma de jogar»

Depois da vitória na visita ao Marítimo, Ricardo Soares, técnico do Gil Vicente, admitiu esta quinta-feira, em antevisão ao embate de amanhã com o Arouca (19h00), a contar para a 11.ª jornada da Liga Bwin, ter ficado satisfeito com a performance dos gilistas na Madeira e garantiu uma equipa preparada para conquistar mais três pontos no jogo de amanhã.





"Gostei da resposta da equipa. No fundo foi uma sequência daquilo que tem vindo a fazer, com uma diferença que foi o resultado final. A equipa apresentou qualidade, apresentou organização, apresentou ambição e foi eficaz. Temos de continuar a trabalhar para conquistar mais vitórias, que é para isso que cá estamos.""O Arouca é uma equipa difícil, bem orientada, com jogadores de qualidade. Tem feito um trabalho em crescendo nos últimos jogos, manteve quase toda a equipa do ano passado, incluindo o treinador, portanto tem um processo bem vincado. Sabemos do valor do Arouca e estamos preparados para fazer um excelente jogo e conquistar pontos.""O Arouca vale sobretudo pelo seu conjunto. É uma equipa muito comprometida, que sabe interpretar os vários momentos do jogo com qualidade, agressiva no bom sentido e com jogadores, como o Bukia e o Arsénio, entre outros, com qualidade na tomada de decisão, e podem também criar problemas em lances de bola parada.Mas mais importante que o Arouca é aquilo que nós controlamos, a nossa forma de jogar e nós não abdicamos disso. Sinto a minha equipa forte e conto com uma massa adepta presente, porque nós jogamos para eles, e queremos um futebol com cada vez mais qualidade. Penso que temos apresentado um futebol de qualidade, capaz de orgulhar todos os gilistas, e este não vai fugir à regra. A nossa intenção é fazer um grande jogo e queremos muito ganhar, sabendo que é um jogo difícil e que vai exigir o nosso máximo."São só números. O que quero dizer é que a equipa, no final da época, vai ser consistente fora e em casa. Não jogamos de forma diferente em casa ou fora, jogamos sempre com o objetivo de ganhar e com futebol atrativo, virado para o ataque. A qualidade tem de estar presente nos nossos jogos e mede-se pela vontade de jogar ao ataque, também defendendo bem, que é importante, mas proporcionando bons espetáculos para que quem venha ver o jogo possa sair satisfeito. É um compromisso que temos.""Para nós não é muito importante o lugar que ocupamos esta semana, como não o era há uma ou há duas semanas. Queremos é assegurar a manutenção e estamos inseridos no conjunto de equipas que tem esse objetivo final. Claro que queremos fazer melhor que o ano passado, onde acabamos por fazer um bom campeonato, sobretudo na parte final, mas isso é passado. As épocas são diferentes, os jogadores não são os mesmos e os adversários também não. A nossa intenção passa por fazer um campeonato tranquilo, mas ainda há muito por percorrer, muito sofrimento pela frente, mas também motivos de grande orgulho e grande felicidade para a nossa equipa."