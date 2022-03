Ricardo Soares e o empate com o Estoril: «Encontrámos uma equipa que fez pouco para jogar»

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, garantiu que das três equipas em campo "só houve uma" que quis jogar.





"Estou muito satisfeito com os jogadores, tentámos de várias formas, mas encontrámos uma equipa que fez pouco para jogar. Nós fomos iguais a nós próprios, tentámos tudo, com um futebol positivo, criámos muitas oportunidades de golo, contra uma equipa que se organizou bem defensivamente e se aglomerou bem cá atrás, que fez pela vida, mas gostava que tivesse havido três equipas que quisessem jogar, mas só houve uma. Claramente que foram dois pontos perdidos. O Estoril é uma equipa difícil, que joga muito para trás e para os lados, nós queríamos recuperar a bola e ela estava constantemente a chegar ao guarda-redes, obrigou-nos a um gasto energético muito grande. Vínhamos de um jogo muito difícil no Dragão, em que jogámos com menos um 90 e tal minutos e só tivemos cinco dias para recuperar. Não fomos eficazes, mas é um orgulho muito grande treinar estes rapazes, a equipa teve um equilíbrio muito grande nesta fase final, não fugiu do seu processo de jogo e nunca se enervou.

Protestos no final



"Isso é porque eu, se calhar, deveria falar e gesticular menos, mas faz parte da minha forma de comunicar. Disse ao árbitro que todos queremos um futebol positivo, bem jogado, os meus jogadores não rodeiam árbitros, nem simulam penáltis ou faltas, tento a todo o custo que isso não aconteça."



Antijogo

"Já tive várias reuniões de treinadores para acabar de uma vez por todas com o antijogo, para que os jogos possam ter mais minutos. Até acho que foi o Sérgio [Conceição] que, numa dessas reuniões, disse, e bem, que não fazia sentido essas reuniões sem os árbitros presentes. Ainda na última jornada, contra uma grande equipa e com menos um, não fizemos antijogo nem o retardámos. O Estoril fez o que entendeu que era melhor, utilizou todas as estratégias e resultou porque levou um ponto daqui. Teve o seu mérito. Não quero fazer disto um caso, mas disse ao árbitro que quatro minutos [de descontos] não faz sentido nenhum."