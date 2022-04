Depois de ter sido expulso frente ao P. Ferreira, Ricardo Soares foi multado em 2.805 euros e suspenso durante 15 dias. Apesar disso, o treinador do Gil Vicente defendeu que vai estar presente no jogo com o Sporting, isto depois de ter apresentado um recurso com providência cautelar."Ainda acredito que posso estar no banco, acredito que as regras são para todos. Utilizámos a as regras que outros utilizaram e foram a jogo. Não me passa pela cabeça que possa haver duas regras. No entanto, os jogadores estão preparados para todos os cenários", referiu.O jogo entre o Sporting e o Gil Vicente está agendado para as 20h30 de domingo.