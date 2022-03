Ricardo Soares e o recorde de pontos do Gil Vicente: «É possível fazer melhor»

A viver o melhor momento da temporada, isto na medida em que não perde há nove jornadas, o Gil Vicente prepara agora a receção ao Estoril. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares elogiou o desempenho dos seus jogadores e assegurou que não há qualquer tipo de deslumbramento no seio do plantel."Sinto a equipa com vontade de ir a jogo, isto apesar de termos tido menos dias de preparação do que é normal. Foi importante recuperarmos os jogadores para o que aí vem, o Estoril tem muita qualidade e, com mérito, chegou a ser a sensação do campeonato. O adversário tem um bom processo de jogo, é bem orientado e sabemos que nos espera dificuldades, mas a minha preocupação é a minha equipa e aquilo que podemos controlar", começou por dizer o técnico.Defendendo que o Gil Vicente não passou a ser um alvo a abater e vincando a qualidade que há no campeonato português, o técnico sublinhou o crescimento que a equipa ainda pode ter: "Os elogios são uma consequência natural daquilo que os jogadores e o clube têm feito. No entanto, o nosso foco é melhorar. A equipa tem dado passos seguros, mas temos margem para crescer, vejo um compromisso diário nos treinos para que isso possa acontecer. Com humildade e capacidade de trabalho, entramos em todos os jogos para vencer".Ricardo Soares concluiu dizendo que o regresso de Frelih, isto numa altura em que Andrew tem estado em bom plano, lhe trará boas dores de cabeça, realçando que assumir a candidatura europeia não é uma prioridade e assumindo que é possível ultrapassar a melhor marca de sempre do clube na 1.ª Liga (53 pontos) [o Gil Vicente tem 41 neste momento]. "É uma marca enorme, não é por acaso que é a melhor classificação da história do clube. No entanto, a minha preocupação não é essa, mas sim demonstrar capacidade em todos os jogos. Se é possível [fazer melhor]? É possível, ainda faltam dez jornadas. Há muitos pontos em disputa e vamos lutar por eles, mas não pelo recorde e sim para melhorarmos os jogadores e o clube. É um orgulho ver o Gil Vicente a crescer, era um dos meus objetivos pessoais".O início da partida frente ao Estoril está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.