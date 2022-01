Ricardo Soares e o regresso de João Afonso: «A equipa está à espera dele de braços abertos»

Nove meses depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo, João Afonso já treina sem limitações no Gil Vicente. Na antevisão do jogo com o Boavista, Ricardo Soares não deixou passar em claro o regresso do médio."O João Afonso é um jogador que eu aprecio, é um profissional incrível que teve uma infelicidade muito grande na época passada. Ele tem uma grande vontade de voltar em pleno e fico muito feliz por o ter de volta. É um dos capitães de equipa e espero que volte rapidamente, a equipa está à espera dele de braços abertos", referiu.