Ricardo Soares e o rendimento de Samuel Lino e Fran Navarro: «Não é normal»

Samuel Lino e Fran Navarro têm sido os maiores destaques do Gil Vicente na presente temporada, sendo que ambos já apontaram sete golos em 2021/22. Na visão de Ricardo Soares, o bom rendimento dos dois jovens surge na sequência do trabalho coletivo que tem vindo a ser desenvolvido pelos galos."O que favorece o Samu e o Fran Navarro é a equipa. Isso é que favorece os jogadores e nunca os jogadores que favorecem a equipa. Dentro desta organização, claro que se vão destacar as individualidades, mas sempre baseado num espírito coletivo. A capacidade que a equipa demonstra jogo após jogo faz com que os jogadores possam sobressair. Temos vários jovens que têm vindo a crescer e que acreditamos que, num futuro próximo, podem vir a ter um rendimento ainda melhor. Não é normal um médio-ala ter tantos golos, não é normal um avançado do Gil Vicente ter tantos golos. Isso só acontece porque por trás destes jogadores há uma equipa que trabalha muito para eles. Falando do Samuel em concreto, é um jogador no qual deposito uma confiança enorme, já é um valor seguro do futebol nacional, mas, num futuro próximo será um jogador ainda mais desequilibrador e preponderante", referiu o técnico.O Gil Vicente volta a entrar em campo nestes domingo, às 18 horas, frente ao Famalicão.