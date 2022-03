Ricardo Soares e os elogios ao seu trabalho: «Se não nos prepararmos para perder, nunca poderemos saber ganhar»

A boa prestação do Gil Vicente tem valido muitos elogios a Ricardo Soares, que, apesar de ficar agradado com a situação, faz questão de manter os ‘pés na terra’."Há um conjunto de valores dos quais não vou abdicar, nomeadamente daquilo que sou como pessoa e da forma como olho para o jogo. Gostamos de ver o nosso trabalho valorizado e ficamos contentes quando há esses elogios. No entanto, sendo honesto, a vida já me ensinou muita coisa e preparei-me desde cedo para esta profissão, que é aliciante e apaixonante, mas que também tem momentos de tristeza. Não só pelos resultados, mas também pelo estado social que um treinador hoje em dia tem. Se não nos prepararmos para perder, nunca poderemos saber ganhar. Sei o quanto isto muda para um treinador e tenho essa consciência. Quando as coisas não nos correm bem, temos de ter o equilíbrio e a confiança para não nos desviarmos do nosso caminho. Sendo um orgulho o que temos feito até aqui, temos de ter o equilíbrio para perceber que isto é bom, mas que temos de olhar para o que ainda podemos conquistar. O melhor está ainda por vir", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril.