Ricardo Soares eleito o treinador do mês de janeiro da Liga Bwin

A boa temporada que o Gil Vicente está a fazer no plano coletivo tem-se reflectido no plano individual, sendo vários os exemplos dessa mesma realidade. Desta feita foi a vez de Ricardo Soares ser premiado, no caso com o troféu de melhor treinador do mês de janeiro da Liga Bwin.O técnico do Gil Vicente recolheu 39,47 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Sérgio Conceição, que ficou em 2º lugar, e de Vasco Seabra, 3º classificado. Na antevisão do jogo com o Belenenses SAD, o técnico aproveitou para reagir à distinção."É uma satisfação enorme, lutamos todos os dias para fazer o melhor possível e é bom ter o reconhecimento dos colegas de profissão, a quem agradeço. Este prémio é dos adeptos e de todas as pessoas do clube, mas principalmente da minha equipa técnica e dos meus jogadores", referiu.