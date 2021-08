Ricardo Soares elogia Jorge Jesus: «Teve influência naquilo que sou como treinador»

O Gil Vicente continua a preparar a receção ao Benfica, agendada para este sábado, e, na antevisão do encontro, Ricardo Soares deixou muitos elogios a Jorge Jesus, treinador adversário.





"[O Jorge Jesus] É um treinador que eu aprecio muito. Para mim, um bom treinador vê-se por aquilo que as suas equipas fazem dentro de campo, o que se passa cá fora não é importante. Nesse sentido, o Benfica é uma equipa forte em todos os momentos do jogo e, para além disso, foi e continua a ser uma das equipas, juntamente com o seu treinador, que mais me fez refletir e ser melhor treinador. Aprecio particularmente o Jorge Jesus, ele teve influência naquilo que sou hoje em dia como treinador. Ele e vários outros treinadores", começou por referir o técnico dos galos.Ricardo Soares aproveitou ainda para comparar o Benfica da época passada com o deste ano: "Penso que a grande diferença é o facto de o Benfica deste ano ser uma equipa mais forte no momento após recuperar de bola, é mais eficaz nesse momento e aproveita melhor para ferir o adversário. De resto, continua uma equipa forte, de altíssima dimensão e com um conjunto de jogadores e um treinador muito qualificados".