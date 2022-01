Ricardo Soares: «Em certos momentos queremos ser superiores ao Benfica»

A atravessar uma série de quatro jogos sem perder, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Benfica no Estádio da Luz. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares começou por referir que está à espera de muitas dificuldades."Antevejo um jogo difícil, contra uma equipa que está habituada a lutar por todas as competições e que tem qualidade individual e coletiva. Vejo a minha equipa igual ao que tem feito nas últimas semanas, com a forma de estar habitual e com vontade de ir a jogo. Estamos motivados para fazer um bom jogo que nos possa trazer pontos. Não há uma fórmula mágica para que isso aconteça, há sim um processo de jogo que temos de seguir. O Benfica é daquelas equipas que tem de estar sempre a ‘top’ e, quando acontecem momentos menos positivos, fala-se logo em crise. Não vou nessa conversa, até porque pensamos sempre em nós", vincou.O técnico acrescentou ainda que o facto de o Benfica vir de uma derrota com o Sporting pode até ser uma fonte de motivação para a partida de quarta-feira: "O Benfica perdeu a final da Taça da Liga, é um facto, mas não consigo medir essa falta de confiança por causa disso. Aliás, podemos ver as coisas de duas formas, eles agora têm uma oportunidade para mostrar que são uma equipa grande e para mudarem as coisas para o caminho que querem. O jogo vai ter momentos em que teremos de saber sofrer, mas não podemos perder a organização e a ambição. Em certos momentos do jogo queremos ser superiores ao Benfica, queremos impor o nosso jogo".O início do encontro está agendado para as 19 horas desta quarta-feira.