Ricardo Soares: «Esta injustiça vai dar-nos mais força para trabalhar mais e melhor»

O Gil Vicente empatou este sábado a um golo na visita ao Belenenses SAD mas, na opinião do técnico Ricardo Soares, os gilistas mereciam mais.





"Fizemos mais do que o suficiente para vencer o jogo e se calhar não pela margem mínima. A primeira parte foi um bocadinho equilibrada, tivemos duas excelentes oportunidades através do Vítor Carvalho e do Fran, com duas excelentes defesas do Belenenses SAD", começou por analisar, em conferência de imprensa."Na segunda parte, entrámos muito fortes e fizemos um jogo muito positivo, com muita qualidade. Mas, depois, o futebol tem destas coisas: quando nada o fazia prever - o Belenenses nem em transição conseguia sair -, nós, com oportunidades atrás de oportunidades, numa transição que não devia ter acontecido, fomos penalizados. Depois, foi a alma e a crença desta equipa. É um orgulho muito grande treinar estes jogadores. Cada dia que passa, a equipa está a crescer e não tenho dúvida que iremos ser mais fortes no futuro. Hoje, fomos claramente melhores", acrescentou Ricardo Soares."Os jogadores estão a fazer um trabalho extraordinário, vamos continuar nesta senda. Esta injustiça vai dar-nos mais força para trabalhar mais e melhor. O volume de jogo que tivemos e a qualidade que apresentámos era mais do que suficiente para termos outro resultado", concluiu o treinador do Gil Vicente.