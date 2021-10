Ricardo Soares: «Estamos no nosso melhor período»

Apesar de não vencer há sete jornadas, o Gil Vicente encara a partida deste domingo, frente ao Marítimo, com os índices de ambição em alta, tal como explicou Ricardo Soares na conferência de antevisão à partida.





"Fora de casa temos tido bons resultados, fizemos sete jogos e temos três vitórias, três empates e uma derrota. Temos dado uma grande resposta fora em termos de resultados e é isso que esperamos no próximo jogo. É um jogo contra uma equipa que luta pelos mesmo objetivos que nós e vamos à Madeira com o objetivo de vencer o jogo. Estamos num ciclo que não queríamos, mas esses sete jogos sem vencer no campeonato foram quebrados pelo jogo na Taça. Nos últimos três jogos fora marcámos oito golos e sofremos apenas três, isto é um registo de uma equipa forte. Queremos melhorar o resultado final, mas mantendo a qualidade. É uma questão de tempo, de a bola entrar e de termos uma vitória. A equipa tem dado sinais de crescimento", começou por referir.Assumindo que a ausência por castigo de Pedrinho não representa um problema, isto na medida em que o plantel lhe dá totais garantias, o técnico foi perentório quando questionado sobre o facto de o Gil Vicente ter feito menos faltas do que o Sp. Braga no último jogo: " Estamos a defender com qualidade e temos sido agressivos quanto baste. No entanto, há uma aspeto que é clara: uma equipa com posse de bola não faz faltas. A nossa equipa tem uma margem de crescimento muito grande e, esquecendo os resultados, estamos no nosso melhor período. Estamos a defender e a atacar com qualidade e temos criado perigo nas bolas paradas".Ricardo Soares concluiu perspetivando uma época de sucesso para os barcelenses. "Temos vários jogadores com pouca experiência de 1ª Liga, mas, se a minha equipa consegue ter este volume de jogo, isto leva-nos a pensar que, mais cedo ou mais tarde, vamos arrancar para uma grande época. As vitórias trazem confiança e eficácia, mas não estou preocupado com o facto de não estarmos a vencer. Não é qualquer equipa que sofre um golo aos 4 minutos do Sp. Braga e não se perturba com isso. Sei a qualidade dos jogadores e o caminho que temos de percorrer. Não tenho dúvidas em relação à forma como vamos acabar a época", rematou.A partida, que se disputa no Estádio da Madeira, está agendada para as 15h30 deste domingo.