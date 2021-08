Ricardo Soares: «Estamos preparados para as dificuldades inerentes à competitividade da 1ª Liga»

Após não ter conseguido chegar à fase de grupos da Allianz Cup, o Gil Vicente prepara-se agora para dar o pontapé de saída na edição 2021/22 da 1ª Liga frente ao Boavista. Apesar de ter elogiado bastante o adversário, Ricardo Soares assumiu que o seu foco está naquilo que a sua equipa consegue fazer.





"O Boavista é uma boa equipa, fez dois excelentes resultados e chegou à fase de grupos da Allianz Cup. Temos um conhecimento alargado do nosso adversário, é uma equipa que tem jovens com qualidade. Vejo uma equipa compacta, mas mais importante do que o Boavista é aquilo que nós conseguimos fazer. Temos trabalhado bem e estamos preparados para um jogo intenso e difícil, mas, como é óbvio, tudo iremos fazer para vencer", começou por referir.Na última época, os galos conseguiram a permanência apenas a duas jornadas do fim do campeonato, cenário que Ricardo Soares quer evitar nesta época: "Penso que conseguimos fazer um bom plantel, estamos preparados para as dificuldades inerentes à competitividade da 1ª Liga. Estou com boas sensações, vejo um espírito familiar, que é muito importante, no seio do plantel. Queremos fazer uma época com mais qualidade do que a anterior e queremos sofrer menos para atingirmos o objetivo da manutenção".Deixando o apelo para que os adeptos se desloquem em massa ao Estádio Cidade de Barcelos e assumindo que o plantel pode ainda não estar fechado, o técnico falou ainda de Marcelo Santos, a mais recente contratação do clube. "O Marcelo é um jogador com características muito próprias, mas esteve algum tempo inativo e precisa de algum tempo para conhecer o clube, os colegas e para ganhar forma. É um jogador de área e que aporta um conjunto de valências que não tínhamos. O Fran Navarro é um jogador mais móvel, que dá apoio e depois sai na rutura. O Marcelo é mais um finalizador. Cabem os dois e precisamos de ter jogadores com características diferentes", vincou.O técnico concluiu mostrando a confiança que tem em Fujimoto, jogador que voltou a ser emprestado pelo Tokyo Verdy aos minhotos: "Ano da explosão do Fujimoto? Sim, acredito nisso. Ele tem um talento muito grande e tem tudo para ser ainda mais jogador, porque bom jogador já é. É muito inteligente, percebe tudo do jogo e estamos a trabalhar com ele para melhorar os aspetos necessários. Pode jogar no corredor lateral, mas achamos que pode fazer mais a diferença no meio. É um pensador, um jogador que marca o ritmo de jogo e que vê tudo primeiro que os outros".O embate entre o Gil Vicente e o Boavista está agendado para as 20h15 desta segunda-feira.