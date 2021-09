Ricardo Soares: «Este é o FC Porto mais forte dos últimos anos»

Atualmente no 7.º lugar da Liga Bwin, o Gil Vicente prepara-se para receber o FC Porto nesta sexta-feira. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares atribuiu o favoritismo aos dragões, mas vincou a vontade da sua equipa em conseguir um bom resultado.





"Temos consciência de que este é um jogo em que pouco temos a perder, temos é a responsabilidade de dar o máximo e de fazer uma boa partida. Estas são sempre as semanas mais fáceis para os treinadores porque os jogadores estão muito motivados. Espero um bom jogo da nossa parte", começou por referir, explicando depois qual vai ser a estratégia dos galos para o desafio: "Cabe ao FC Porto assumir as despesas do jogo, mas cabe-nos a nós tentar equilibrar as forças. Temos muita confiança em nós e no nosso processo de jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas queremos criar dificuldades ao adversário. Vai ser um grande desafio para nós".Assumindo que gostava de ver Pepe em campo, na medida em que prefere defrontar "os melhores", o técnico comparou ainda a equipa dos dragões deste ano com a da época anterior. "Penso que este é um FC Porto mais forte do que no ano passado. Mantêm o treinador há uma série de anos e o Sérgio personifica o que é ser FC Porto. Há uma grande simbiose entre o clube e a massa adepta e o plantel sofreu poucas mexidas. Há um conjunto de jovens que está a amadurecer e, isto tudo somado, transporta o clube para o FC Porto mais forte dos últimos anos", referiu.O treinador dos minhotos concluiu dando ênfase à importância da sua equipa melhorar os índices de eficácia: "Contra equipas deste calibre, tendo uma boa eficácia e uma ponta de eficácia à mistura, acontecem resultados favoráveis às equipas menos fortes. Vamos defrontar uma equipa que está num excelente momento e que é muito forte no momento de recuperar bola. No entanto, nós também estamos numa boa fase. Fizemos dois excelentes jogos com o Vizela e o Belenenses SAD, mas não vencemos porque o futebol é assim. Se calhar, amanhã vamos lá uma vez ou duas, finalizamos e pode ser o suficiente para conquistar pontos…".O início da partida está agendado para as 21h15 desta sexta-feira.