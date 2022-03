Ricardo Soares: «Ficou vincado o nosso processo de jogo»

Apesar do triunfo do Gil Vicente em Braga, Ricardo Soares admitiu que a sua equipa passou por momentos complicados no jogo deste domingo."Ficou vincado o nosso processo de jogo, frente a uma equipa que nos criou mais dificuldades do que é habitual. Foi o jogo que mais nos custou no processo defensivo, tivemos alguma sorte à mistura, mas não é normal concedermos tantas oportunidades. No entanto, acreditávamos muito que era possível vencer cá. O momento decisivo foi por volta dos 18 minutos, pois o Sp. Braga entrou forte, criou-nos dificuldades e tivemos uma consistência defensiva forte. A partir daí dividimos o jogo, tivemos oportunidades, assim como o Sp. Braga, e foi um excelente jogo de futebol, embora tenha havido um pouco de felicidade na nossa vitória", referiu.O técnico abordou ainda o golo de Henrique Gomes: "Não estava à espera que marcasse, de maneira nenhuma. É um lance de grande espontaneidade e coloquei-o para dar consistência defensiva. Encontrámos o melhor Sp. Braga dos últimos tempos e nunca abdicámos de atacar, porque viemos cá para ganhar".